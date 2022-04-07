Türkiye Gazetesi

İstanbul Tuzla’da özel bir sitede saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının çıkış sebebi bilinmezken iddialara göre alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Evi yanan şahıs kendini dışarı atıp yardım istedi. Site sakinleri kadına yardım ederken itfaiye ekipleri arandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin merdiven araçlarıyla apartmandan tahliye edilen vatandaşlardan 2’si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişiler en yakın hastaneye kaldırıldı.

İKİ HAFTA ÖNCE KOMŞULARI ŞİKAYET ETMİŞTİ

Evinde yangın çıkan D.Ç’nin iki hafta önce komşuları tarafından şikayet edildiği ortaya çıktı. D.Ç.’nin apartman sakinlerine sözlü ve fiziki saldırılarda bulunduğu, çocukları sopayla kovaladığı iddia edildi. Rahatsızlıklarını dile getirip polise haber veren komşularından hırsını da güvenlik kameralarını çekiçle darp ederek aldığı iddia edildi.

KADIN ZOR SAKİNLEŞTİRİLDİ

Yangın anında çekim yapan basın mensuplarını gören D.Ç. polis ekipleri tarafından zor sakinleştirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yangın anında site içinde bulunan Ekrem Özçınar "Olay sahur vaktindeydi, evdeydik. Bir kadın bağırdı, yangın var, diye. Ondan sonra ben camdan baktım. Kadın kendini dışarı atmış. Ben üzerimi giyinip hemen yardıma koştum. İçeride kimse var mı diye baktım fakat dumandan dolayı içeriye girilecek gibi değildi. Çok duman vardı. Ondan sonra itfaiye geldi. Kadını dışarı da oturttum, sakinleştirmeye çalıştım. Olay böyle gelişti." dedi.

İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı İzmir’in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.