Türkiye Gazetesi

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi Çalık mevkiinde meydana gelen olayda keklik avı için arkadaşlarıyla merkeze 10 kilometre uzaklıktaki dağa çıkan 59 yaşındaki Nebi Koç arazide rahatsızlandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Burada yapılan ilk müdahalede Koç’un hayatını kaybettiği belirlendi.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Kalp krizi geçirdiği belirtilen Koç'un cenazesi, ön inceleme yapılması için Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine, ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı. Nebi Koç'un Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde muhtarlık yaptığı öğrenildi.

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