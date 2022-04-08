Türkiye Gazetesi

Edirne'de yolda yürüyen yayaya araba çarptı. Kazayı yapan adam ise yaraladığı kişinin üstüne 50 TL para attı. Kaza, Hastane Sokak’ta meydana geldi. H.O.‘nün idaresindeki araç G.Ç.'ye çarptı. Kazada yolda yayan yürüyen G.Ç. yaralandı. İddiaya göre, olaydan hemen sonra araç sürücüsü H.O. yaralı G.Ç.'nin yanına gelerek üzerine 50 TL para attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri araç sürücüsünü gözaltına aldı.

"50 TL VERDİM, ALMADI"

Araç sürücüsü H.O. emniyetteki ifadesinde 50 TL para vermek istediğini fakat G.Ç.’nin bunu kabul etmediğini beyan etti. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı ve 6 saat sonunda hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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