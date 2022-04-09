Türkiye Gazetesi

Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan dev bir market zincirinin İstanbul Esenler'de bulunan bir şubesinde fareler adeta cirit attı. Şarküteri reyonunda dolaşan farelerin, raflarda bulunan ürünleri indirerek yemek için götürdükleri görüldü.

ÜRÜNLERİ SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜLER

Farelerin gezdiği sırada marketin kapalı olduğu öğrenilirken, o anlar bir vatandaş tarafından anbean kayıt altına alındı.

Görüntülerde, farelerin adeta marketin içinde cirit attığı, iki farenin şarküteri reyonunda bulunan ürünleri sürükleyerek götürdükleri görülüyor. O anları kayıt altına alan vatandaşların şaşkınlıkları çektikleri videoya yansıdı.

Dev zincir markete şok baskın: Raflarda olmayan şekerler depodan çıktı Ayçiçek yağı stoklayan marketlere yönelik denetimler sürerken, bu kez de 'şekerde fiyat ve stok fırsatçılığı' yapan marketlere karşı harekete geçildi. Raflarda olması gereken ürünleri depoda saklayan bir zincir markete baskın düzenleyen zabıta ekipleri, stoklanan ürünlere el koyarak işlem başlattı.

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