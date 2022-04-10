Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ormana ağaç kesmeye giden yaşlı adam bir daha geri dönemedi. Talihsiz adam, kestiği ağacın altında kalıp feci şekilde hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Yakademirciler köyünde meydana geldi. Köyde kıraathane işleten Selahattin Çokan, ormanlık alana ağaç kesmeye gitti. Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adamın ailesi durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Selahattin Çokan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi ardından Çokan’ın cansız bedeni, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma yaşlı adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Feci son! Arkadaşının kestiği ağaç üzerine düşen işçi hayatını kaybetti Antalya’nın Manavgat ilçesinde orman kesim sahasında işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu şahıs, yine Afganistan uyruklu başka bir çalışanın kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Talihsiz işçinin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Afganistan uyruklu çalışan ve bölgede ağaç kesim işini üstlenen firma yetkilisi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Feci ölüm: Kestiği ağaç sonu oldu Ordu'da yaşlı bir adam, kestiği ağacın altında kalıp hayatını kaybetti

71 yaşındaki adam kestiği ağacın altında can verdi Balıkesir’in Kepsut ilçesinde yaşanan talihsiz olayda, cemaat üşümesin diye kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam canından oldu.