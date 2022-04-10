Türkiye Gazetesi

Sarıyer’de merkeze inen domuzlar görenlerin yüreğini ağza getirdi. ormanlık alanda aç kalan domuzlar, Sarıyer'de Ayazağa Mahallesi'ne indi. ormanlık alanda yiyecek bulamayınca şehir merkezine kadar inen domuz sürüsü cep telefonu ile görüntülendi.

Bir vatandaşın cep telefonuna yansıuyan görüntülerde aç domuzlar, çöplerin bulunduğu boş bir alana giderek bir süre etrafta dolaşarak yiyecek arıyor.

Aydın'da domuz eti skandalı: Bize iftirayla tuzak kuruldu Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 371 firmaya ait ürünleri kamuoyuna açıkladı. Listede de Aydın'dan 31 işletme ve ürün yer aldı. Buharkent'te bir işletmenin pide iç malzemesi olarak domuz eti servis ettiği ortaya çıktı. İşletme sahibi Meryem Lek, kendilerine tuzak kurulduğunu iddia ederek "Tanımadığım bir şahıs pide yapılmak üzere iç malzeme bıraktı. Pideleri yaparken, ekipler şikayet üzerine denetime geldi. Bize tuzak kuruldu. Adalet yerini bulacak" dedi.

Feci olay! Ormanda avlanırken domuz sanıp komşusunu vurdu Bartın'da ormanda avlanan adam, domuz sanıp komşusunu vurdu.

Kardeşini domuz zannedip vurdu: Öldüğünü görünce kendini tüfekle vurdu! Erzurum’da iki kardeşten Erol A. çalıların arasında duyduğu sesi domuz zannederek kardeşi Volkan A.’ya ateş açtı. Kardeşinin öldüğünü gören Erol A. tüfeği kendine doğrultarak ateşledi. Ağır yaralanan Erol A.’nın tedavisi devam ediyor.