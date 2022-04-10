Türkiye Gazetesi

Adana-Kozan karayolu Mansurlu kavşağında meydana gelen kazada M.Ç.'nin (55) kullandığı otomobil ile jandarma aracı çarpıştı. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan şehit olurken, 3 asker de yaralandı.

ÇOK ÜZGÜNÜM

Kazadan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edildi.

Sürücü M.Ç. kaza ile ilgili basın mensuplarına, "Çok üzgünüm" dedi.

Adana'da kaza şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor Adana'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında şehit olan 2 asker son yolculuklarına uğurlanıyor.

Adana'da askeri araç kazası: 2 asker şehit, 3 asker yaralı Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2 askerimiz şehit olurken 3 askerimiz yaralandı.

Şehit ateşi Osmaniye’ye düştü Adana’nın Kozan ilçesinde jandarma aracıyla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın acı haberi baba ocağına ulaştı.