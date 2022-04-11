Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Anne baba olmak birçok sorumlulukla birlikte üstlenilen, ömür boyu sürecek olan kıymetli bir yolculuk. Her ebeveynin arzusu da çocuğunun başarılı ve mutlu bir hayat sürmesi... Ancak çoğu kişi bu yolda, bu amaç doğrultusunda çabalarken çocuktan önceki hayatını bile unutuyor. Kendisinden sık sık fedakârlık eden,evladının mutluluğu için ödün veren anne babalar zamanla iyi hissettikleri şeyleri yapmaya bile fırsat bulamaz hâle geliyor. Kendini unutan bir ebeveynin günden güne yüzünün asık bir hâle gelmesi ise kaçınılmazdır. Doğumdan sonraki hızlı adaptasyona şartsız sevgi denilse de uzmanlara göre bu durum uzun vadede ebeveynleri depresyona bile sürükleyebiliyor.

UÇAKTAKİ İKAZA KULAK VERİN

Yapılan birçok araştırmanın sonucu mutlu ailede yetişen çocukların ileride başarı ve mutluluğu yakaladığını işaret ediyor. Kendisi ile barışık ve mutlu bireyler ancak mutlu bir çocuk yetiştirebilir. Bu “Mutlu ebeveyn mutlu çocuk” ifadesini en iyi açıklayan örnek ise uçaklarda yer alan “Önce kendi maskenizi takın” ikazıdır. Unutmayın kendi iyi ve sağlıklı olmayan biri bir başkasına faydalı olamaz. Küçük bir çocuk, öğünlerini ve kıyafetlerini aksatmayan tükenmiş bir ebeveyn mi ister, yoksa eksiği olsa da yaptığını neşeyle sunanı mı? Aile bacasının keyifle tütmesini istiyorsanız önce kendi mutluluğunuzu görmezden gelmeyi bırakmanız şart. Ne kadar yoğun olursanız olun isterseniz kendinize küçücük huzur molaları oluşturabilirsiniz.

ÇOCUKLARINIZI ERKEN UYUTUN

Çocuğunuzun büyüme ve gelişimi için gerekli olan melatonin hormonunun salınımı özellikle akşam 21.00 ile 22.00 saatleri arasında artıyor. 22.00-05.00 saatleri arasında ise daha üst seviyeye ulaşıyor. Çocuğunuzu erken uyumaya alıştırdığınızda eşinizle vakit geçirebileceğiniz, hobilerinize yoğunlaşabileceğiniz o vakti bulabilirsiniz.

GÜNE ERKEN BAŞLAYIN

Çocuğunuzdan bir saat erken uyanın. Güzel bir kahve yapın, kokulu mumunuzu yakın ve sessizlikte birkaç sayfa keyif veren bir kitabın sayfalarını çevirin. Erken kalkma fikri ilk başta kulağınıza hoş gelmese de uyguladığınızda sizi uykudan çok daha mutlu edeceğini göreceksiniz.

SOSYALLEŞİN

Çoğu ebeveyn özellikle de anneler bebekleri olduktan sonra onu anneanne, babaanne bazen bakıcıya bırakırken vicdan azabı çektiğini dile getirerek arkadaş ortamından kendini soyutluyor. Ancak bu küçük arkadaş buluşmaları sayesinde sıkışmışlık hissinden kurtulmuş, mutlu bir psikolojiyle eve döneceğinizi unutmayın. Arkadaşlarınız size, ebeveyn olmanın dışındaki sizi tekrar hatırlamanızı sağlar.

ZAMANI İYİ İDARE EDİN

İnsanların çoğu “Çocuktan önce aslında ne çok boş zamanım varmış” diye yakınır. Oysa o günleri yaşarken de yine zamansızlıktan dert yanarlardı. İşte burada tek sorun zamanı iyi organize edememek. Çocuğunuz kendi kendine oynarken karşısında onunla sohbet ederek ütünüzü yapıp, o uyuduğunda kendinize zaman ayırabilirsiniz. İşleri yaparken organize olmanız size kendiniz için birkaç saat fazladan kazandıracaktır. Eşinizden kendinize zaman ayırmak için çocuğunuzla ilgilenmesini rica ederken kötü hissetmeyin.

Pandemi çocukları tehlikede! Ebeveynlere büyük iş düşüyor Covid-19 salgınının getirdiği tedbirlerden ve kaygılardan en çok etkilenenler şüphesiz çocuklar oldu. Çocuk psikolojisinin pandemiden en az yarayla çıkmasında ise ebeveynlere büyük iş düşüyor.

Ebeveynleri korkutan senaryo: Akıllı telefon kullanım yaşı 3’e düştü Akıllı telefonlar artık hayatımızın her alanına girmiş durumda. Özellikle akıllı telefonların çocuk yaşta kullanımın artması ile ebeveynlerde korku oluşturmaya başladı. Almanya’da yapılan yeni bir ankette ise ebeveynlerin çocuklarına akıllı telefon satın aldığı yaş 3'e kadar indi. Anne ve babaların yarısı ise akıllı telefon için 6-11 yaşı öngörüyor.