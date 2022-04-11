Türkiye Gazetesi

Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi Arif Kaptan Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın ikinci katında meydana gelen olayda evinde yalnız yaşadığı öğrenilen 2 çocuk annesi Öznur T.’den yakınları haber alamaması üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Ekipler kapıyı açmalarının ardından genç kadının battaniyeye sarılı cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından genç kadının cenazesi Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ 1 KİŞİ ARANIYOR

İki çocuk annesi genç kadının şüpheli ölümüyle ilgili çevrede bulunan güvenlik kameraları ve cep telefonu emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı. En son arkadaşları tarafından geçtiğimiz Cuma günü kendisiyle görüşüldüğü öğrenilen genç kadının, üç günün ardından haber alınamaması sonrası ailesinin merak ettiği öğrenildi. Emniyet güçleri, kimliği tespit edilen bir erkek şahsı arama çalışması başlattı. Olayı derinlemesine araştıran emniyet güçleri evde yapılan incelemeler sonucunda en son eve bir kişinin girip çıktığını tespit etti.

Rus ordusu Harkov'a doğru ilerliyor! 13 kilometrelik konvoy uydudan görüntülendi ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi MAXAR, Rus konvoyuna ait fotoğraflar paylaştı. Urdu görüntülerinde 13 kilometrelik Rus konvoyunun Harkov’a doğru ilerlediğini göründü.