Uğur Tanşuli yönetimindeki minibüs, ilçenin Bahçedere köyü yakınında yol kenarındaki toprak yığınına çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, sürücünün de aralarında bulunduğu 25 kişi yaralandı.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi TEM Otoyolu Bağcılar mevkii Ankara istikametinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralanırken TEM Otoyolu Ankara istikameti uzun süre kapalı kaldı.