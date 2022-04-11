Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) sorumluluk alanında olan Üsküdar Bosna Bulvarı’ndan Çengelköy Sahili’ne kadar uzanan derenin Boğaz’a döküldüğü yerdeki kötü koku çevre halkını ve esnafını rahatsız etmeye devam ediyor. Yurt içinden ve yurt dışından gelen ziyaretiler tarafından uğrak nokta olan Çengelköy’de esnaftan sahilde yürüyüş yapmak isteyen vatandaşa kadar herkes şikayetçi. Bölgedeki esnaf müşteri kaybetmemek ve kötü kokunun içeriye girmesini engellemek için vantilatörler takarak çözüm arasa da sorunun çözülmemesi nedeniyle vantilatörleri kaldırıldı.

“ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞMASI LAZIM”

Haftanın yorgunluğunu atabilmek için Çengelköy sahilde gezen Onurcan Bacak, “Bu durum da biz İstanbullular olarak insanın içini biraz acıtıyor. Biraz da şu tarafa (dereye) baktığımızda biraz lağım ve endüstriyel kirlilik var. Bunu görünce bakıyoruz, İstanbul tarihi, kadim bir kent. Buradaki biyoçeşitliliğine, güzelliğine böyle yakışmıyor. Biraz daha düzenlense, biraz daha temizlense İstanbul'a yakışır bir şekilde bizler için de daha iyi olabilir, daha mutlu olabiliriz. Temizlik bizim için önemli. Çevre bilincinin oluşması lazım” diye konuştu.

ATIK YÖNETİMİNİN İYİ YAPILMASI GEREKİYOR

Yetkililere seslenen Bacak, İstanbul'un 16 milyon nüfusu olduğunu, daha temiz ve düzenli bir çevreye sahip olması gerektiğini dile getirdi. Atık yönetiminin iyi yapılması gerektiğine dikkati çeken Bacak, "Üzücü. 16 milyon nüfus var, 11 milyon turist geliyor. Dünyaya İstanbul'u böyle tanıtmamalıyız. Muazzam bir kent. Yetkililer biraz daha rögar kapaklarına, çevresel atıklara dikkat etmeli, denize direkt kirliliği vermeden arıttıktan sonra gönderirse vatandaş olarak daha temiz olmasını isteriz." dedi.

BOĞAZA YAKIŞAN BİR GÖRÜNTÜ DEĞİL

Hatay'dan ziyaret için Çengelköy'e gelen Cuma Rıdvan ise derenin bu halinin kötü bir manzara oluşturduğunu söyledi. Derenin temizlenmesi halinde daha iyi bir görüntü oluşturacağını anlatan Rıdvan, Boğaz gibi güzel bir manzaranın yanında böyle bir görüntü beklemediklerini ve kokunun da kendilerini rahatsız ettiğini belirtti.

VATANDAŞLAR KÖTÜ KOKUDAN RAHATSIZ

Çengelköy sakini Doruk Türkeri de deredeki kötü kokunun kendilerini rahatsız ettiğini, bugüne kadar derenin bu halinin çok haber yapıldığını ama hala bir çözümün sağlanmadığını ifade etti. Yetkililerin bölgedeki altyapı sorununu çözmesi gerektiğini vurgulayan Türkeri, "Böyle bir görüntü Boğaz'a yakışmıyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vapurla Üsküdar Çengelköy'e geçti. Erdoğan'ı burada vatandaşlar karşıladı.