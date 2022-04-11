Türkiye Gazetesi

Kayseri'de bir iş yerinin önündeki cansız mankenin üstünden eşofmanı çalan zanlı kameralara böyle yakalandı. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde meydana gele olayda, bir dükkanın önüne gelen K.B. (23), cansız mankenin üzerindeki eşofmanı incelemeye başladı. Bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi eşofmanı mankenin üzerinden çıkaran K.B., dükkanın içerisine selam verdikten sonra uzaklaştı. İhbar üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, K.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. K.B., polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda otodan 2 bin TL değerinde aksesuar çalan A.E.'de (31) yakalanarak gözaltına alındı.

Bahçede elektrik akımına kapılan hırsızlık şüphelisi feci şekilde öldü Hatay'da narenciye bahçesine girmeye çalışan bir şüpheli elektrik direğinin yanında yanarak ölmüş halde bulundu.

Kanalizasyondan çıkartılan hırsızın savunması şoke etti Antalya’da hırsızlık ihbarı sonrasında kanalizasyondan çıkarılan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan yaşlı adamın savunması şoke etti. Kanalizasyona yüzmek için girdiğini söyleyen adam, "Mesele susuz yerde yüzmek. Suda herkes yüzer” açıklamasında bulundu.