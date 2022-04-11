Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da komşular taş ve sopalarla birbirine girdi, kavgada 8 kişi yaralandı. Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan komşular arasında başlayan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada yaralanan ve aralarında kadınların da bulunduğu 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olayların büyümemesi için bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Böyle komşu düşman başına! Yaptıkları mide bulandırdı Antalya’da bir çocuk annesi kadının hayatı, üst kat komşusundan gördüğü eziyetle çekilmez hale geldi. Kapısının önüne, çöp atılan, çamaşır suyu dökülen, ölü hayvan leşi ve dışkı bırakılan, duvarına kesici aletle yazı yazılan genç kadın gözyaşları içinde “Onlarca şikayet dosyası birikti ama sonuç yok. Ben öldükten sonra mı adalet yerini bulacak? Bizi kim koruyacak? Ben devletime sığınıyorum” dedi.

Bağcılar'da koca dehşeti! Sokakta komşusunu evde eşini öldürüp intihar etti Bağcılar'da silahlı bir kişi sokak ortasında tartıştığı komşusunu silahla vurduktan soran evine gelip eşini öldürdü ve son olarakta silahla kendine sıkıp intihar etti.