Türkiye Gazetesi

Balıkçıların oltasına takılan yüklü miktarda esrar şaşırttı. Doğu Akdeniz açıklarında Mersin’in sınırlarında balıkçılık yapanlar her zamanki gibi oltalarını, ekipmanlarını hazırlayıp balık avına çıktı. Balıkçılar ağları denize attı ve beklemeye koyuldu. İçlerinden biri ağı yukarı çektiğinde ilginç bir paketin ağa takılı olduğunu gördü.

Paketi açan balıkçılar içinden çıkanla hayrete düştü çünkü takılan şey aslından onlarca kiloluk esrardı. Erdemli ilçesi açıklarında Akdeniz’de avlanan balıkçılar ağı çektiklerinde bir paketle karşılaştı.

ÇÖP ZANNETTİLER

Paketi ilk başta çöp zanneden, ardından içinde bir şey olduğunu düşünen tayfalar durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi.Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri şüpheli paketi inceledi ve incelemeler sonucu pakette esrar olduğu ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güvenlik güçleri balıkçıların ağına takılan paket içerisindeki 62 kilogram olduğu öğrenilen uyuşturucu madde ile ilgili soruşturma başlattı.

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