Türkiye Gazetesi

Beyoğlan köyünde aralarında arazi sınırları sebebiyle anlaşmazlık bulunan Y.K., Ş.K. ve A.F. ve E.F ile A.F. Kızıklı mevkiinde bulunan fındık bahçesinde karşılaştı.

KARŞILAŞMA ÖLÜMLE BİTTİ

İki grup arasında çıkan sözlü tartışma bir anda büyüyerek ailelerin karıştığı ve ateşli silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında açılan ateş sonucu Yusuf Kaçmaz ve Hanım Kaçmaz olay yerinde hayatını kaybederken Ş.K., S.K., Z.K., A.E.F., A.F. yaralandı. Olayın duyulmasına üzerine köye çok sayıda ekip sevk edilirken, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla İskilip ve Çorum’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından E.F. ve M.F. gözaltına alınırken ayrıca olayda kullanılan 1 adet av tüfeği, 5 adet kartuş ele geçirildi.

İki aile arasında çıkan kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar var Çorum’un İskilip ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kahvehanede husumetliler arası kavgada kan aktı: Yaralılar var Çorum’da kahvehanede husumetlisine tüfekle ateş açan şahıssın saldırısı sonucu 2 kişiyi yaralandı.