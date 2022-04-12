Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’da husumetli iki gurup çatıştı, yaralılar var. Kavga, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Gümüşkaşık Mahallesi'nde yaşandı. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki gurup, Harran Kapı Caddesi üzerinde karşılaştı. Tartışan taraflar, kısa sürede kavga etmeye başladı. Silahların da kullanıldığı kavgada 1’i kadın 4 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polisler kavgaya müdahale ederken sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Güvenlik şeridi çeken polisler, olay yerinde inceleme başlattı.

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