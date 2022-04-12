Türkiye Gazetesi

Londra'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'ndan kalkan kargo uçağında teknik bir arıza yaşandı. Uçak kısa bir süre sonra İstanbul Havalimanı'na geri döndü. Atatürk Havalimanı'ndan saat 18.20'de Londra Luton Havalimanı'na gitmek üzere kalkış yapan bir kargo şirketine ait uçakta havalandıktan kısa süre sonra teknik arıza meydana geldi.

Bulgaristan hava sahasından geri dönen uçak, Tekirdağ üzerinde turlamaya başladı. Yakıt azaltmak için bir süre havada tur atan uçak, daha sonra İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

ABD’de kargo uçağı kayarak bagaj arabalarına çarptı ABD’de bir kargo uçağı, kar fırtınası sırasında kayarak bagaj arabalarına çarptı.

Rusya’da kargo uçağı düştü:7 kişi hayatını kaybetti Rusya'nın İrkutsk kentinde düşen Belarus'a ait kargo uçağında bulunan 7 kişi hayatını kaybetti.