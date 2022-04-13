Türkiye Gazetesi

Twitter’da paylaşılan bir görsel ses getirdi. Farklı hayvan figürünü gören insanlar ikiye ayrıldı. Sosyal medyada görülen bu kare çok konuşuldu. Görsel, paylaşım rekorları kırarken, aynı ekrandan bakan kullanıcıların farklı şeyleri görmesi ise tartışmaların fitilini ateşledi.

Bu elbise hangi renk, çizgilerin arkasına saklanmış rakamlar derken, bu kez sosyal medya farklı bir optik illüzyon testi ile çalkalandı. Twitter’da paylaşılan ve kısa sürede gündem oturan yeni illüzyon testi, görenleri ikiye böldü. Bazıları karede kedi gördüklerini söylerken bazıları da gördükleri hayvanın geyik olduğunu belirtti.

İşin ilginç tarafı ise görüntülerde herhangi bir hayvanın olmaması. Olay, beyninizin nasıl çalıştığına bağlı olarak değişiyor. Gördüğünüz hayvan görüntünün bir parçası değil, bu sadece beyninizin oluşturduğu optik bir illüzyon. Bu, kareye nasıl baktığınıza göre de değişiyor.

HANGİ RAKAMLARI GÖRÜYORSUNUZ?

Daha önce de Twitter’da bir kullanıcı çizgili siyah-beyaz bir resim içerisine gizlenmiş sayının ne olduğunu soran bir paylaşım yapmıştı Bu paylaşım sonrası sosyal medya ikiye bölünmüştü. Kullanıcılara, bu resimde bir sayı görüp görmedikleri ve eğer görüyorlarsa hangi sayı olduğu sorulmuştu. Eşit olmayan spiraller nedeniyle sayıları görmek zordu. Bazı kullanıcılar ‘45283’ gördüğünü belirtirken, bazıları ise ‘Sadece 528 görüyorum acaba sorun bende mi?’ şeklinde paylaşım yapmıştı.

Kullanıcıları ikiye bölen görselin sırrı bir süre sonra ortaya çıktı. Gerçek sayının yedi basamaklı “3452839” sayısı olduğu belirtildi. Aslında Twitter kullanıcılarının hiçbiri bu cevabı vermemişti. Yanılgıya düşüren bu görselle ilgili gerçek sonradan anlaşıldı. Kısa bir süre sonra resmin, nesneler ve arka planlar arasındaki farkı algılamamızı sağlayan önemli bir görsel işlev ölçüsü olan kontrast duyarlılığı üzerinde oynayarak hazırlandığı açıklandı.

Sosyal medya ikiye bölündü: Hangi rakamları görüyorsunuz? Sosyal medyada paylaşılan bir optik illüzyon testi kısa sürede gündem oldu. Görsel, kullanıcılar arasında tartışmalara yol açtı. Farklı rakamları gören kişiler ikiye bölündü.

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