Türkiye Gazetesi

Çorlu'da sokak köpeklerinden kaçan çocuğa minibüs çarptı. Küçük çocuk şans eseri kazayı hafif yaralanarak atlattı, o anlar kameralara da yansıdı. Olay, geçtiğimiz şubat ayında Şeyh Sinan Mahallesi Eski Sanayi mevkiinde meydana geldi. İmar Sokak’ta sokak köpeklerinden korkup kaçan çocuğun aniden yola atlaması ve sonrasında minibüsün çarpması sonucu yaralanması korkuttu. Korku dolu o anlar ise kameraya yansıdı.



Başıboş köpeklerle ilgili çalışma yapılmasını isteyen ilçe sakinleri, “Hayvanlar candır, dosttur hepimiz biliyoruz. Lakin bazıları aç kaldığından dolayı saldırganlaşıyor ve havlamaya başlıyorlar. En önemlisi çocuklarımızın canı tehlikeye girebilir. Gerekli çözüm bulunsun” dediler.

Bursa'da okula giden çocuğa 8 köpek birden saldırdı Bursa'da okula gitmek için evden çıkan ilkokul öğrencisi, okul yolundayken karşısına 8 köpek birden çıktı ve köpeklerin saldırısına uğradı. çocuğun kol, bacak, kalça ve baş bölümlerinde ağır yaralar aldığı öğrenildi.

Van'da dehşet anları: 7 köpek kız öğrenciye saldırdı Van'da minibüs bekleyen üniversite öğrencisi, 7 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Olay anı üniversitenin güvenlik kamerasına yansırken, paylaşılan olayın ne zaman yaşandığı ve saldırıya uğrayan kız öğrencinin sağlık durumuna dair bilgi bulunmuyor.