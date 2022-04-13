Türkiye Gazetesi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'nde ikamet eden 60 yaşındaki Ekrem Kurt evine gelen kayın biraderi Abdurrahman A. (48) ile tartıştı. Şiddeditini arttıran tartışma kavgaya dönüşünce kayın birader yanında getirdiği av tüfeği ile eniştesini vurdu.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurt, burada hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yakalanan Abdurrahman A, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

12 yaşındaki çocuk, misafirliğe gelen eniştesini öldürdü! Van'da tüfekle oynayan çocuk, yanlışlıkla eniştesini vurdu. Ağır yaralanan enişte hastanede öldü.

Ablası ile tartışan eniştesini öldürdü ​Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir şahıs, ablası ile tartışan 52 yaşındaki eniştesini tabanca ile vurarak öldürdü. Ölen vatandaş ve eşi arasındaki tartışmanın ise aldatma sebebiyle çıktığı iddia edildi.