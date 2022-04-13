Türkiye Gazetesi

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, saat 22.35'te Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 50 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi.

Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem Son dakika haberine göre, Kayseri'nin Felahiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Karadeniz açıklarında deprem oldu, İstanbul beşik gibi sallandı Son dakika Karadeniz açıklarında saat 20,38'de 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. İstanbul'da da kuvvetli bir şekilde hissedilen deprem paniğe sebep oldu.