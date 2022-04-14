Türkiye Gazetesi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gençler arasında çıkan kavga kanlı bitti. Bıçak ve silahların ortaya çıktığı kavgada 21 yaşındaki bir genç başına isabet eden kurşun sebebiyle hayatını kaybetti.

BAŞINDAN VURULDU

Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy mahallesi Kumyığını mevkiinde iddiaya göre iki grup arasında tartışma çıktı. Bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada Tunahan K. (21) adlı genç başına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybetti belirlenen Tunahan K.'nın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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