Türkiye Gazetesi

İrem Kostakoğlu cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı, talihsiz kadın barışma teklifini reddettiği için canından oldu. Aksu Mahallesi TOKİ konutlarındaki bir dairede ailesiyle yaşayan İrem Kostakoğlu (27) evine giderken kendisini takip eden eski erkek arkadaşı Yunus Emre Kostakoğlu tarafından başından vurularak öldürüldü. Daha sonra Yunus Emre Albayrak silahla kendini vurarak ağır yaralandı. Silah sesi üzerine merdivenlere koşan komşuları tarafından polise bilgi verildi.

BARIŞMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Olay yerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralı Yunus Emre Albayrak’ı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma aldı. Olay yerinde hayatını kaybeden İrem Kostakoğlu’nun cenazesi ise, Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan genç kızın yakınları fenalık geçirdi.

Albayrak’ın, İrem Kostakoğlu’nu ayrıldıktan sonra barışma teklifini kabul etmediği için öldürdüğü ortaya çıktı.

Tekirdağ'da korkunç cinayet! Evinde öldürüldü Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan feci olayda 56 yaşındaki Aydın Akar yalnız yaşadığı evinde vahşice öldürüldü.

'Kocanızı nasıl öldürürsünüz?' başlıklı makale yazmıştı! Koca öldü, kadın cinayetle suçlanıyor ABD’nin Oregon eyaletinin Portland şehrinde yaşayan roman yazarı Nancy Brophy (71), 7 yıl önce internette “Kocanızı nasıl öldürürsünüz?” başlıklı bir makale yayımlamıştı.Kocası öldü, Nancy Brophy, cinayetle ilgili tek şüpheli olarak yargılanıyor.