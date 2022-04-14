Türkiye Gazetesi

Adana'da bir aile iftar öncesi faciadan döndü. Çokak Mahallesi’nde saat 18.00 sularında bir evde elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Cengiz Ayşe Eker ve Fatma Eker’e ait ev iftar öncesi çıkan yangında küle döndü.

Cankur ve Adaba Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ev sahibi kendine ve çocuklarına zarar gelmemesine şükrettiklerini ifade ederek yanan evi ile eşyalarını küle döndüğünü kaydetti.

Korkutan yangın: Bir mahalle kül olacaktı Sakarya’da boş bir arazide çıkan yangın vatandaşları korkuttu. 20 dönümün yanmasıyla son bulan yangın, evlere metreler kala söndürüldü.

İzmir ve Uşak'da orman yangını İzmir'de ve Uşak'da ormanlık alanlarda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına ekipelr müdahale ediyor.