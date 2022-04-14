Türkiye Gazetesi

İzmit'te dehşete düşüren bir olay yaşandı, bir genç kendisini kovalayan 3 kişi tarafından bıçaklandı. Olay, İzmit ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti üzerinde üzerinde meydana geldi.

SIĞINDIĞI TEKEL BAYİSİNDE BIÇAKLANDI

Ş.G.(22) kendisini kovalayan 3 şahıstan kaçarak, tekel bayine sığındı. Tekel bayinin sahibi, şahısları engellemeye çalışsa da , Ş.G. grubun içerisinde yer alan E.D.(16) tarafından bıçaklandı. Zanlılar olayın ardından kaçarak uzaklaştı. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ş.G., Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Oğlunun bıçaklandığını gören baba kurşun yağdırdı: 3 yaralı Diyarbakır’da oğlunun kavga ettiği şahıslar tarafından bıçaklandığını gören baba grubun üzerine ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Oğlunu darp eden kişiye hesap sormaya gitti, boynundan bıçaklandı Edirne’nin Keşan ilçesinde iki taraf arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir kişinin boynundan bıçaklanıp ağır yaralandığı olayda, bir kişi tutuklandı.