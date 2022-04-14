Türkiye Gazetesi

İstanbul'da korkunç bir cinayet işlendi, Avcılar'da yaşanan olayda yolda yürüyen bir kişi motosikletli saldırganların açtığı ateşle öldü. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Gazi Caddesi'nde yürüyen bir kişiye, seyir halindeki motosikletten silahla ateş açıldı. Saldırıya uğrayan ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. İncelemelerin ardından ceset, Avcılar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

POLİS KAÇAN SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Güvenlik kamerası kayıtlarından kasklı oldukları belirlenen saldırganların yakalanması için bölgede polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

İki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı Çorum’un İskilip ilçesinde iki aile arasında çıkan kavga çatışmaya döndü. Kavgada 2 kişi öldü, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

Sokak ortasındaki silahlı çatışma Adıyaman'da sokak ortasındaki silahlı çatışma çıktı. Olay yerine gelen polisin şahısları gözaltına almasının ardından 4 kişi tutuklandı.