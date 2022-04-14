Türkiye Gazetesi

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Amirliği ekipleri kent genelinde dilencilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda bir dilencinin üzerinde 26 bin lira ve market çekleri ele geçirildi.

ÜST ARAMASINDA 26 BİN 300 LİRA VE 9 MARKET ÇEKİ ÇIKTI

Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde çöp kenarında ekmek yiyerek dilencilik yapan bir kişiden şüphelenen ekipler, yaşlı kadını Zabıta Amirliği Merkezi'ne götürdü.

Kadının üst aramasında 26 bin 300 lira nakit para ve 9 market alışverişi çeki bulundu.

Para ve çeklerle ilgili tutanak düzenlenirken kadına idari para cezası uygulandı.

Dilencinin üzerinden bin 738 TL çıktı Van’da zabıta ekiplerinin dilencilik yaparken yakaladıkları şahsın üzerinden bin 738 TL çıktı.

Dilencinin üzerinden 700 lira para çıktı, belediye başkanından uyarı geldi Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye zabıta ekiplerinin arama yaptıkları dilencinin üzerinden 705 lira ele geçirildi.

Dilencinin üzerinden çıkan para ekipleri bile şaşırttı Düzce'de zabıta ekipleri, şehir merkezinde duygu sömürüsü yaparak dilenen dilencileri enseledi. Bir dilencinin üzerinden 11 bin 810 TL para çıkınca ekipler bile şaşkına döndü.