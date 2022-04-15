Türkiye Gazetesi

Kocaeli İzmit ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde dün saat 18.00 sularında dehşet verici bir olay yaşandı. Kendisini kovalayan şahıslardan kaçan Ş.G. (22), tekel bayiine sığındı. Ancak peşinden gelen grubun elinden kurtulamadı. Saldırganlar arasında bulunan 16 yaşındaki E.D, Ş.G'yi bıçakladı. Zanlılar kaçarken yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüler şöyle: Ş.G. iş yerine doğru koşarken merdivenlerde yere düşüyor. Korkuyla tekel bayiine giriyor. İş yeri sahibi, saldırganları uzak tutmaya çalışıyor.E.D. Ş.G.'yi sıkıştırarak defalarca bıçaklıyor. Zanlılar sonra kaçıyor

Oğlunun bıçaklandığını gören baba kurşun yağdırdı: 3 yaralı Diyarbakır’da oğlunun kavga ettiği şahıslar tarafından bıçaklandığını gören baba grubun üzerine ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Oğlunu darp eden kişiye hesap sormaya gitti, boynundan bıçaklandı Edirne’nin Keşan ilçesinde iki taraf arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir kişinin boynundan bıçaklanıp ağır yaralandığı olayda, bir kişi tutuklandı.