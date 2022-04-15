Türkiye Gazetesi

Fransa'da yaşayan iş adamı Sadık Yegin bir yakınına ait Sağlık Mahallesi’ndeki fatura ödeme noktasında faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlara yardımda bulundu. Bazı vatandaşların faturalarının tamamını ödeyen Yegin, bazılarının faturalarına ise 100 lira destekte bulunarak yardım etti. Kendisi Fransa'da olan Yegin'in yerine yeğeni Eldin Yegin vatandaşlara paralarını dağıttı. Ödeme noktasının önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar, sırasıyla içeriye alınarak imza karşılığında aldıkları paralar ile faturalarını ödedi. Konu ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan Eldin Yeğin, amcası iş adamı Sadık Yegin'in her yıl geleneksel olarak bir takım hayır işleri yaptığını söyledi.

HİÇ ÖDEMEYENLERİN FATURALARINI ÖDEDİK

Kendisinin de bu hayır programında görevli olduğunu belirten Eldin Yegin, ''Amcam Sadık Yegin, Fransa'da yaşıyor. Bu tür hayır işlerini geleneksel olarak her yıl yapıyor. Kendisinden Allah razı olsun. Bizler de onun hayrına vesile olduk. Öncelikle hiç ödeyemeyenlerin faturalarının tamamını ödedik. Kalanlarına da bir miktar yardımcı olduk. Büyük bir kısmına 100'er lira yardımda bulunduğumuz vatandaşlar, burada elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödedi. Bu davranışın herkese örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.

Ucuz oyuncağa dikkat! Faturası ağır olabilir Yıllık 250 milyon dolarlık oyuncak ithal ettiğimiz Çin, üretim maliyetlerindeki yükseliş sebebiyle ucuz üretime geçti. PVC üretimini kömürden elde etmeye başlayan ülke, ayrıca ürünlerinde azo boyar, fitalat ve ağır metaller kullanmaya yöneldi. Bu ürünlerin çocuklarda, kanser gibi ciddi hastalıklara yol açabileceği biliniyor. Gümrüklerde denetimler sıkı şekilde yapılsa da yılda 50 milyon doların üzerinde Çin menşeli oyuncak kaçak yolla Türkiye pazarına giriyor.