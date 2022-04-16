Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya savaşında 52’nci günü geride kalırken son günlerde gerilim had safhada. Başkent Kiev güne patlama sesleriyle uyandı. Kiev ve batıdaki Lviv çevresinde patlama sesleri duyuldu. Yeniden füzelerin hedefi olan Kiev’in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Darnitsky semtinin Rus güçler tarafından bombalandığını duyurdu.

KİEV BOMBALANDI

Kliçko Telegram kanalından açıklama yaptı. Kliçko, “Sabah saatlerinde Kiev bombalandı. Şehrin eteklerindeki Darnitskiy semtinde patlamalar oldu. Kurtarma ve sağlık ekipleri şu anda olay yerinde. Mağdurlarla ilgili bilgiler netleştiriliyor” bilgisini verdi.

DÖNMEYİN UYARISI

Dumanların yükseldiği bölgede Kievlilerden hava saldırı uyarılarını dikkate almalarını isteyen Kliçko, kenti terk eden sakinlere dönmemelerini ve daha güvenli bölgelerde kalmalarını tavsiye etti.

“TERÖRİZMİ DESTEKLEYEN DEVLET”

Diğer yandan ABD basınında yer alan habere göre Rusya, Ukrayna ordusuna verdiği silahlar nedeniyle Washington'a nota verdi. Ukrayna'nın ise ABD'den, Rusya'yı "terörizmi destekleyen devlet" olarak tanımasını istediği iddia edildi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede ateşkesin aciliyeti, Türk vatandaşlarının tahliyesi, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimiz, insani yardım konuları hakkında konuşuldu.