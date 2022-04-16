Türkiye Gazetesi

Uyuşturucu ve silah bulundurma suçundan aranan şahıs kendisini almaya gelen polis memurlarından birini silahla vurarak ağır yaraladı. Adana'nın Yüreğir ilçesinde Silah bulundurma suçundan aranması olduğu öğrenilen Süleyman I. adlı şahıs, evine gelen polislere silahla ateş açtı.

İddiaya göre, uyuşturucu ve silah ticareti suçundan aranması olan Süleyman Işık’ın evde olduğunu tespit eden polisler almaya geldi. Bu sırada Işık, polislerin kendisini almaya geldiğinde görür görmez balkondan pompalı tüfekle ateş açtı.

POMPALI TÜFEKLE 2 POLİSİ YARALADI

Bu sırada Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yüreğir Araştırma Ekipleri’nde görevli polis memuru Hasan Arık göğsünden, ismi öğrenilemeyen bir polis memuru ise sırtından yaralandı.

Yaralı polisler ambulansla hastanelere kaldırılırken saldırgan ise arka sokağa kaçtı. Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle Işık, saklandığı evden polis ekipleri tarafından alındı.

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