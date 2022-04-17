Türkiye Gazetesi

Kağıt toplayıcısı bir annenin, kızını mutlu etmek için yaptığı hareket tüm Türkiye’yi ağlattı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar telefonlarının kameralarıyla o anları kaydederken, küçük kızın mutluluğu herkesi ağlattı.

HERKESİ AĞLATTI

Kızıyla beraber kağıt toplayan annenin yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu. Kızı için iki çöp kutusu arasına salıncak kuran anne, hareketiyle herkesi ağlattı.

O ANLAR KAMERALARA YANISIDI

Salıncakta sallanan küçük kızın mutluluğu ise kameralardan kaçmadı. Kızın yüzündeki gülümsemeler iç ısıttı.