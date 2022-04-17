Türkiye Gazetesi

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Çiftepınar köyü yakınlarında M.U. kontrolündeki ev eşyası yüklü kamyon şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durum bildirildi olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şarampole devrildikten sonra ağaçlara çarpan kamyondaki sürücüyü bulunduğu yerden çıkaran ekipler, kamyondaki anne, baba ve 2 çocuğunu vinçle sıkıştıkları yerden çıkardı. Araç içinde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada ağır yaralanan sürücü ise kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri Eleşkirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ağrı’da yakalanan Afganistan uyruklu 227 göçmen ülkelerine geri gönderildi Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen Ağrı Havalimanı’ndan uçakla ülkelerine geri gönderildi.