Türkiye Gazetesi

Bekar evinde yaşayan arkadaşlar arasında çıkan tartışma az daha faciaya yol açıyordu. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tek katlı bekar evinde yaşayan 6 arkadaş arasında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı.

ÖNCE ATEŞE VERDİLER, SONRA KİLİTLEYİP KAÇTILAR

Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşlardan dördü, diğer iki genci darp etmeye başladı. Daha sonra evi ateşe veren 4 şüpheli, arkadaşlarının üzerine kapıyı kilitleyip kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin olay yerine gelmesiyle birlikte yangına müdahale edildi.

DEMİRLER KESİLEREK ÇIKARILDILAR

Evin penceresi ile demir korkuluk arasına sıkışan 2 kişi, korkuluk demirlerinin kesilmesiyle yanan evden çıkarıldı. İtfaiyenin yarım saat süren çalışmasıyla da yangın kontrol altına alındı. Yaralılar ilk tedavilerinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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