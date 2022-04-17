Türkiye Gazetesi

Malatya'dan vicdanları sızlatan bir haber geldi. 2 hırsız SMA hastası 2 yaşındaki Destan Duru'ya yardım için kurulan kumbarayı çaldı. Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri hemen olayın peşine düştü.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Yapılan araştırma sonucu olayı gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler T. Y. ve M.Y, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demiryolundan 157 metre ray çaldılar Erzincan'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. TCDD'ye ait 157 metre uzunluğunda ray çalan 5 kişi tutuklandı.

Dört lastiğini birden çaldılar! Aracının son halini görünce hayatının şokunu yaşadı Antalya’da yaşanan hırsızlık akıllara durgunluk verdi. Muratpaşa ilçesinde park halindeki bir lüks aracın 4 lastiği jantlarıyla hırsızlar tarafından çalındı. Komşular aracın tekerliklerini görmeyince araç sahibini arayarak haber verdi. Olay yerine gelen araç sahibi ise karşılaştığı manzara ile büyük şok yaşadı. Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını izleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.