Türkiye Gazetesi

Antalya’da, havaalanından aldığı 12 İngiliz turisti Alanya’daki otellere götüren tur minibüsünün seyir halindeyken lastiği patladı. Minibüs önce bariyerlere çaptı, arından da şarampole yuvarlandı. Feci kazada 12'si turist 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında D-400 Karayolu Manavgat ilçesi Kızılot mevkiinde meydana geldi. İngiliz turistleri Alanya’daki otellere götüren Kamil Demir idaresindeki 20 AGM 990 plakalı tur minibüsü lastiğinin patlaması sonucu refüjde bulunan çelik bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı.

Olay yerine itfaiye ekipleri, çok sayıda ambulans, jandarma ve trafik ekibi sevk edildi. Kazada, 12 Alman turistin yanı sıra araç sürücüsü de yaralandı. Araçta sıkışan 1 İngiliz turist, itfaiye ve sağlık ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

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