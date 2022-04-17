Türkiye Gazetesi

Hatay Reyhanlı Belediyesi, ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtmak için iftar çadırı kurdu. Burada, kadınlar sıra yüzünden birbirine girdi. Birbirlerine giren kadınları zabıta ekipleri bir türlü sakinleştiremedi. Kadınlar saç saça, baş başa kavga ederken o anlar kameraya yansıdı.

Kavga ettikleri arkadaşlarının kaldığı evi ateşe verip kapıyı ilitlediler Kayseri'de meydana gelen olayda aynı evde kalan 6 genç arasında kavga çıktı. Evi ateşe veren gençler, kavga ettikleri 2 arkadaşının üzerine kapıyı kilitleyip kaçtı.

Kavga kanlı bitti: Genç adamın feci sonu Hatay'da gençler arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslardan biri vurularak hayatını kaybetti.

Komşu esnaf arasında park kavgası: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı Diyarbakır’da iki komşu esnaf arasında park nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.