Türkiye Gazetesi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Konaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler ile arazöz ve su tankı yönlendirildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bodrum’da başlayan orman yangını kontrol altına alındı Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve 6 saat sonra kontrol altına alınan orman yangını, akşam üzeri yeniden başlamıştı. 2,5 hektarlık alanın kül olduğu bölgede rüzgarın şiddetiyle yeniden canlanan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.