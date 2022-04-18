Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya başta olmak üzere Marmara’da ve Kuzey Ege’de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli yağış ve rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunma uyarısında bulundu. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda 18 Nisan 2022 sabah 09.00 saatleri sırasında etkili olacak yağış konusunda vatandaşlara uyarı yapıldı.

KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR

Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Artvin, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Rize’nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Pazartesi Marmara’nın batısı ile İzmir, Salı günü sabah saatlerinde Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve batı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Marmara ve Ege’ye Ege'ye 'Afrika üzerinden' toz taşınımı uyarısı gelirken Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik’te yaşayan vatandaşların da dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzlukların meydana gelebileceği belirtildi. İstanbul’da hava durumunu merak eden vatandaşlar İstanbul’da hava durumu araması yaptı. Meteoroloji uzmanları “İstanbul'daki yağış tozu çamur halinde yere indirecek” açıklamasını yaptı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20

Adana: Az bulutlu 29

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18

Erzurum: Parçalı bulutlu 16

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25

İstanbul’da yağmur trafiği vurdu İstanbul’da hafta boyunca sürmesi beklenen yağmur, sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Vatandaşlar haftanın ilk iş günü trafikte kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 50’yi geçti