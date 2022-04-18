Türkiye Gazetesi

Avrupa Uzay Ajansı, Meteoroloji ve AFAD’ın uyarıda bulunduğu çöl tozu yurda giriş yaptı. Afrika üzerinden gelen toz bulutları Akdeniz havzasından Türkiye’ye geldi. Özellikle Akdeniz’e kıyısı olan Mersin’de sabah uyanan vatandaşlar araçlarını çöl tozuna kaplanmış halde buldu. Trafik güvenliğini sağlamak için İl Emniyet Müdürleri tedbir amaçlı Aksaray-Adana kara yolu trafiğe kapatılırken ekipler, araçları dinlenme tesislerine yönlendirdi. Aksaray-Adana kara yolunda kum fırtınası oluştu. Öte yandan etkili olan rüzgar bazı evlerin çatısını uçurdu, ağaçları devirdi.

MECBUR OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

Meteoroloji Doğu Anadolu Bölgesi için toz taşınımı uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklar karşısında tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. Afrika’dan gelen çöl tozu nedeniyle mecbur olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunan uzmanlar evdeyken de kapı ve pencereli mümkün olduğunca kapalı tutulması konusunda uyardı. Tozlar özellikle kronik nefes rahatsızlığı bulunan vatandaşlar içi tehlike arz edebilir.

ŞIRNAK VALİLİĞİNDEN UYARI

Yoğun toz taşınımına karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Şırnak Valiliği, kent genelinde son zamanlarda etkisini gösteren yoğun toz bulutu nedeniyle havadaki toz partiküllerinin yanında biyolojik unsurların da dolaşımda olmasının solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi. Akciğer enfeksiyonu, astım, bronşit, KOAH, kanser hastaları, hamileler, yaşlılar ve çocukların toz taşımından en fazla etkilenebilecek grup olduğu anımsatılan açıklamada, zorunlu olunmadıkça yarın ve salı günü dışarıya çıkılmaması gerektiği bildirildi.

"Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesine yer verilen açıklamada, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların maske takmaları gerektiği kaydedildi.

KARS’TA TOZ TAŞINIMI UYARISI

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bölgede bugün başlayacağı ve 20 Nisan’da sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi. Açıklamada vatandaşların toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklar konusunda dikkatli olması istendi.

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Birçok il için sağanak ve toz taşınımı uyarısı (18 Nisan 2022 hava durumu) Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu raporunu yayınlandı. Trakya ve Marmara’yı etkisi altına alan sağanak yağış için sarı kodlu uyarıda bulunan Meteoroloji, Yağışların Marmara ve Ege’de 'Afrika üzerinden' toz taşınımı dolayısı ile çamur şeklinde olabileceğini belirtirken yağışların akşam 18.00 ve pazartesi sabah 09.00 saatleri arasında etkili olacağı bildirildi.