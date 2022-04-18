Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da "Böyle annelik olmaz olsun" dedirten bir olay yaşandı. Henüz 8 aylık bir kız bebeği bulunan kadın, başka bir adama kaçtı. Beğiyle baş başa kalan çaresiz adam, çocuğuna bakacak kimse kalmadığı için işe gidemeyecek duruma geldi.

TALİHSİZ ADAM BEBEĞİNE BAKTIĞI İÇİN ÇALIŞAMIYOR

Ceylanpınar ilçesindeki Ensar Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu M.A. ve H.N., 6 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Çiftin evliklerinden geçtiğimiz yıl bir kız çocukları dünyaya geldi. Kadın, eşi M.A’nın çalışmak için inşaata gitmesinin ardından 8 aylık bebeğini de bırakarak bir başkasına kaçtı. Bebeğine annelik yapan baba M.A, çalışamadığı için zor durumda olduğunu söyledi.

Nisa bebeği sokağa terk eden anne Ebru S. hakkında yeni gelişme Pendik'te terk edilmiş halde bulunan ve tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin annesi Ebru S. hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Nisa bebeği terk eden anne için istenen ceza belli oldu Pendik'te boş bir arazye 2 aylık bebeğini bırakarak sırra kadem basan anne Ebru S. gözaltına alındı. Nisa bebeği terk eden anne için 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Nisa Mihriban bebeği sokağa bırakan vicdansız annenin ailesinden ses çıkmıyor İstanbul Pendik’te 3 aylık bebeğini sokağa terk ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ebru S.’nin Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yaşadığı ortaya çıktı. Ailesi ise sırra kadem bastı.

Nisa bebeğin annesinin detaylı ifadesi ortaya çıktı: 2 gün sonra gidip kontrol etmiş Türkiye'nin konuştuğu Nisa Mihriban bebeğe adını veren ve süt annelik yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Kayalı Durmaz ilk kez konuştu. Öte yandan bebeği terk eden biyolojik anne iki gün sonra kontrol etmeye gitmiş.