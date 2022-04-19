Türkiye Gazetesi

Sürücüsünün içinde uyuyakaldığı araba, geri manevra ile bir kreşin bahçesine daldı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Hepsinden ilginci ise adamın bir türlü uyanmaması oldu. Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Celal G. isimli sürücü, 27 AHP 069 plakalı Audi marka otomobilinin içerisinde uyuyakaldı. Boş viteste bıraktığı araç, bir anda geriye doğru gitti.

KREŞİN BAHÇESİNE DALDI

Yokuş aşağı hızlı bir şekilde kayan araç, büyük gürültüyle kreşin bahçesine daldı. Sürücüsünün o anlarda dahi uyuduğu araç beton bahçe duvarına çarparak durabildi. Şans eseri kaza anından kreşin bahçesinde çocukların olmaması büyük bir facianın önüne geçti.

SÜRÜCÜYÜ KİMSE UYANDIRAMADI

Kaza esnasında aracının içerisinde uyuya kalan sürücü Celal G., kaza sonrasında da uykusundan vazgeçmedi. Yaşanan onca gürültüye ve aracın etrafına toplanan insanların sesine rağmen uyanmayan sürücünün o halleri ise görenleri şaşkına çevirdi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ SANDILAR

Olay yerine vatandaşların kaza ihbarı üzerine gelen polis, araç içerisindeki sürücünün önce yaralandığını düşündü. Kısa sürede sürücünün yaralı olmadığını anlayan polis memuru, bu kez ise sürücünün kalp krizi geçirmiş olabileceği düşündü. Hareket eden sürücünün uyuduğunu anlayan polis memuru kısa süreli şaşkınlığın ardından sürücüyü uyandırmaya çalıştı. Sürücü, polis memurlarının dakikalarca süren uğraşı sonucu güçlükle uyandırılabildi.

KENDİNE GELDİĞİNDE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Uyanır uyanmaz polis memurunu karşısında gören sürücü, şaşkın bir halde çevresine bakınarak olan biteni anlamaya çalıştı. Polis tarafından kaza yaptığı söylenen ve uyurken meydana gelen kazayı anlamakta zorlanan sürücü, kazayı anladıktan sonra ise yakınlarını telefonla arayarak yardım istedi. Kısa bir şaşkınlığının ardından sürücü Celal G., ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan kazanın ise aracın el frenin çekilmemiş olması ve vitesin boşta bulunması nedeniyle hareket ettiği belirtildi.

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