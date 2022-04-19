Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşanan olayda ailesiyle restoranda yedikleri yemekten etkilendikleri iddiasıyla hastanede tedavi altına alınan 6 yaşındaki çocuk hayatını klaybetti. Cihan ve Hasret Mercankaya ile çocukları Ece (6) ve Ege (4), 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda yemek yedi.

ANNE VE ÇOCUKLARI RAHATSIZLANDI

Ardından Didim'deki evlerine dönen ailede, anne ve çocukları rahatsızlandı. Baba Cihan Mercankaya tarafından, Didim Devlet Hastanesine kaldırılan anne ile çocukları, buradaki müdahalenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde sevk edildi. Talihsiz kız 6 gün sonra hayatını kaybetti. Ece'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

ANNE VE OĞLU İSE HALA HASTANEDE YATIYOR

Hasret ve Ege Mercankaya'nın ise hastanelerdeki tedavileri devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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