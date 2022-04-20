Türkiye Gazetesi

İstanbul Fatih’te Cankurtaran’da bulunan bir otelin otoparkının içinde İstanbul’un fethine katılan şehit olan bir askerin mezarı (Ni'me'l-ceyş) bulundu. Mezar otoparkın sol tarafında dört tarafı duvarlarla çevrili bir alanda duruyor. Küçük bir pencereden görülebilen mezarın taşında ise isim yazmıyor. Sanat tarihçesi Fatih Sarımeşe üzerine seccade örtülen mezarın önemine dikkat çekti.

İSTANBUL FETHİNDEN SONRA MAKAM KABİRLERİ KURULDU

Sultan 2. Mehmet döneminde İstanbul fetih edilirken şehit düştüğü inanılan insanlar için fetihte sonra makam kabirlerinin kurulduğunu söyleyen Sarımeşe, “Burada 41-42 tane fetih şehidi olduğunu söyleniyor. Fakat bunların ne kadarı fetih şehidi, ya da bunların bazıları makam kabri mi bunun hakkında tam bir bilgimiz yok. Yani fetihten sonra buralarda kabirler yapılmış olabilir. Ya da bazı kabirler buraya taşınmış olabilir. Ya da makam kabirleri dediğimiz buradaki halkın teveccühü ile birlikte fetih sırasında şehit olduğuna inanılan kişiler için birer kabirler yapılmış olabilir” diye konuştu.

“TÜM İNSANLARA BUNLARI ANLATMAMIZ LAZIM”

Bu mezarların insanlara anlatılması gerektiğini vurgulayan Sarımeşe, “Otoparktakinin de kimliğini tam olarak bilmiyoruz. Kaynaklarda da ni'me'l-ceyş olarak geçiyor. Hatta 2011 yılında tescil de edilmiş fakat kimliği hakkında bir bilgimiz yok. Sadece ni'me'l-ceyş olduğunu biliyoruz. Günümüzde otoparkın küçük bir alanında kalıyor. Tabi şehir tarihimiz için bunlar makam kabri bile olsa oldukça önemli. Bunların hiç değilse varlıkları tespit edildi. Varlıklarını insanlara anlatılması hususunda yetkililerin biraz daha gayret göstermesi gerekiyor. Hem buradaki mahalle sakinlerine, hem de İstanbullulara hatta tüm Türkiye’deki insanlara bunları anlatmamız ve göstermemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Mezar başında korkuyla dua ediyorlar Sakarya’nın Karasu ilçesindeki mezarlıkta baltayla kesilen ağaç büyük tehlike oluşturmaya başladı. Vatandaşlar yakınlarının mezar başında korkarak dua eder hale geldi.