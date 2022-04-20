Türkiye Gazetesi

Çorum’un Kargı ilçesinde yaşayan serbest muhasebeci Mali Müşavir Kemal Dümenci iş için Malta’ya gittiği markette ‘goji berry’ meyvesini gördü. Türkiye’ye döndüğünde meyveyi araştıran Dümenci Türkiye’de goji berry’nin ithalatçısıyla da tanıştı. Dümen araştırmaları sonucu yaklaşık 9 dönüm tarım arazininin toprak analizini yaptırıp 2 bin fidan dikerek üretime başladı. İlk dikildiğinde 25 santimetre olan meyve fidanları ikinci yılda yaklaşık 2 metreye ulaştı. Bu yıl küçük oranda meyve vermeye başlayan goji berry fidanları tam verimini dikiminin 3. Yılında almaya başlıyor.

YABAN MERSİNİ İLE KİRAZA BENZER BİR TADI VAR

Malta’da bir markette gördüğü meyvenin yaban mersini ile kiraz benzeri bir tadı olduğunu söyleyen Kemal Dümenci, “Sonra bu ürünü neden ilçemizde yetiştirmeyelim, neden ilçemizde sadece çeltik üretimine hapis olsun, goji berry neden üretilmesin diye düşündüm. Sonra da ilçede boş duran iki arazimde toprak tahlilleri yaptırdım. Çıkan analiz sonuçlarına göre bu ürünün burada yetiştirilebileceğine inanıp yaklaşık 9 dönümlük bir alana diktim. Şuanda fidanların dikilmesinin üzerinden yaklaşık iki yıl gibi zaman geçti. Beklediğimiz gelişimi sağlamış durumda. Bu yıl inşallah meyve almaya başlayacağız” dedi.

İLAÇ SANAYİNDE KULLANILIYOR

Ürünün kullanım alanının çok geniş olduğunu anlatan Dümenci, “İlaç sanayinde ciddi anlamda rağbet gören tıbbi bir meyve. Bunun yanında herhangi bir işlem yapılmadan gıda olarak da kullanılıyor, Çayı, reçeli yapılıyor. 10 tane portakalın barındırdığı c vitaminini sadece bir tane meyvesinde barındırıyor. Ciddi anlamda a vitamini barındırıyor. Onun içinde Avrupa da ve yurt dışında yüksek miktarda tüketiliyor. Türkiye de fazla bilinmediği için fazla tüketilmiyor ama ihracat yönü çok güçlü. Türkiye’de de yeni yeni yayılmaya başladı. Ciddi anlamda üretim açığı var şuanda. Bu nedenle de firmalar şu anda çiftçilere alım garantisiyle fidan diktirmeye başladı” diye konuştu.

BİR DÖNÜM ARAZİNİN 35 BİN LİRA GETİRİSİ VAR

Kargı da üreticilerin gelirinin büyük bir kısmını çeltik üretiminden kazandığını söyleyen Dümenci, goji berry’nin gelirinin daha yüksek olduğunu belirterek “Goji berry’nin çeltiğe göre getirisi daha yüksek. Çiftçiye bir dönümlük araziden yaklaşık 35 bin lira gibi getiri sağlama imkanı var. Bu nedenle ben ilçede bunun öncülüğü yaparak goji berry üretimini yaygınlaştırmayı daha sonrada kooperatifleşmenin öncüsü olmak istiyorum’’ şeklinde konuştu.

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