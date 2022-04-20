Türkiye Gazetesi

Karşıyaka ilçesinde 2020 yılının Haziran ayında bir emlakçıdan eşyalı ev tutan Esat Bülbül, bir yıllık kirayı da peşin ödedi.

Bülbül, kira sözleşmesini imzalarken farkında olmadan “tüm eşyalarını alıp taşındığı”na dair yazının yer aldığı tahliye teslim tutanağını da imzaladı.

Bir yıl boyunca herhangi bir sorun yaşamayan Bülbül, ev sahibi 2 bin 700 lira olan kirayı 5 bin liraya çıkarmak isteyince duruma itiraz etti.

TÜFE oranını hesaplayarak 3 bin 100 lira kira ödeyebileceğini belirten Bülbül, bu süre zarfında ev sahibi ile anlaşmazlık yaşadı. Evde olduğu bir gün, beklediği misafirin kendisini arayıp “Sen taşınmışsın” demesiyle büyük bir şok yaşayan Bülbül, site güvenliğine giderek evden taşınmadığını anlatmaya çalıştı. Ancak güvenlik bariyerinin üzerine kapanmasıyla şanssız kiracı, pantolon ve gömlekle dışarıda kaldı.

Karakola gidip durumu anlatmaya çalışan Bülbül, evine geri döndüğünde ise sitenin güvenliğinden bile geçemedi. Tahliye teslim tutanağını henüz eve taşınmadan farkında olmayarak imzaladığını, 189 kalem şahsi eşyasının hala evde olduğunu söyleyen Bülbül, bunu ispatlamak için 11 aydır hukuk mücadelesi veriyor.

TAŞINMADAN TAHLİYE TUTANAĞI İMZALATMIŞLAR

Evden taşındığını bir arkadaşından trajikomik bir biçimde öğrendiğini ifade eden Bülbül, “Olay günü evdeydim. Arkadaşım gelecekti. Arkadaşım beni arayıp ‘Sen evden taşınmışsın, beni içeriye almıyorlar’ dedi. Hemen dışarı çıkıp yönetime geldim. Güvenlik görevlilerine evden taşınmadığımı anlatmaya çalışırken bariyer kapandı, bir daha da içeriye giremedim. Bir gömlek bir pantolonla dışarıda kaldım. Çok şaşırdım. Şikayette bulunmaya gittim, karakoldan döndüğümde zaten eve bir daha giremedim. Ev sahibi büyük ihtimal o sırada sitenin içerisindeydi. Benim evden çıkmamı beklediğini düşünüyorum. Ben şu an eve girmek istesem güvenliği bile aşamam. Tüm eşyalarım evde kaldı. Bunu ispat etmek istiyorum ama süreç tıkandı. Ben madem taşındım, sitede bir sürü güvenlik kamerası var. Eşyalarımı taşıdığımı ispat etsinler. Şahitlerim var, onların ifadeleri 5 ay sonra alındı." diye konuştu.

RUHSATLI SİLAHIMLA BİRİ SUÇ İŞLERSE NE OLACAK?

Yaşadığı stres nedeniyle sağ kulağında işitme kaybı oluşan Bülbül, "189 kalem eşyamın evde olduğuna dair tutanak tutturdum. Tablolarımdan paralarıma; kıyafetlerimden bilgisayarıma; ruhsatlı silahımdan pasaportuma; fotoğraf makinemden kitaplarıma kadar her şeyim evde. Ruhsatlı silahımla biri suç işlerse ne olacak? Bilgilendirmede bulundum ancak insan yine de tedirgin oluyor. 11 aydır kuzenimde kalıyorum. Yeni kıyafetler almak zorunda kaldım. Aracımın yedek anahtarlarını çıkarttım, yeniden pasaport başvurusu yaptım. Telefonum bile evde kalmıştı. Kendime yeni telefon aldım. Kalp hastasıyım ama sağlık raporlarım evde kaldı. Yaşadığım stres nedeniyle sağ kulağımda işitme kaybı yaşıyorum” dedi.

"SÖZLEŞME İMALARKEN EVRAKI İYİ İNCELEYİN"

Ev sahibinin avukat bir arkadaşına, “Eşyalar bende. 2 aylık depozitosunu yaksın, şikayetinden de vazgeçsin. Eşyaları öyle vereyim” dediğini öne süren Bülbül, sözlerini şöyle sürdürdü: “Depozitoyu yakmam önemli değil. Bu süreçte depozito ücretinden daha fazla masraf ettim. Ben adaletin yerini bulması için ve böyle bir olay başkasının başına gelmesin diye mücadelemi sürdüreceğim. Ben adalet istiyorum. 11 aydır evdeki eşyalarıma dokunamıyorum. Taşınmadığımı ve evde eşyalarımın olduğunu ispatlamaya hazırım ama henüz bir sonuç alamadım. 11 aydır hukuk mücadelesi veriyorum. İnsanlar kira sözleşmesi yaparken bütün evrakı incelesin. Bilmedikleri bir şeye imza atmasınlar. Ben emlakçıda tahliye taahhütnamesi imzaladığımı sanıyordum ama herhalde ’tahliye’ kelimesi çağrışım yaptı ve yanlışlıkla tahliye teslim tutanağı imzaladım. Oysa ki evden kendi rızamla taşınmadım ve eşyalarımı da yanıma alamadım.”

HENÜZ BİR SONUÇ ALINAMADI

Yasal olarak henüz bri sonuç elde edemediklerini söyleyen Bülbül'ün avukatı Levent Kâhya da, "Sulh hukuk mahkemesinde kiracılığın devamının tespiti davası sürüyor. Tek umudumuz orası. 11 aydır müvekkilim sırtındaki ceketiyle dışarıda kaldı. Biz hukuk devletinin bize verdiği imkanları sonuna kadar kullanacağız. Şu anda önceliğimiz müvekkilin kişisel eşyalarını alabilmek.” diye konuştu.