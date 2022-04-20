Türkiye Gazetesi

Karadeniz kıyılarında çok sayıda kara gergedanlı dalgıç kuşu ölüsü karaya burdu. Yunus balıklarının ölümünden sonra sahilin birçok noktasında kara gergedanlı dalgıç kuşu ölüsüne rastlanması endişeye yol açtı. Sinop ve Samsun’un sığ kesimlerinde ölü olarak vuran çok sayıda kuş, Sinop 10. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince bölgeden alındı.Sinop Üniversitesi'nden Doç. Dr. Biyolog Evrim Sönmez, denizlerde görülen kuş türü hakkında bilgiler verdi.

“ÖLÜM NEDENLERİNİ SÖYLEMEK İMKANSIZ”

Kuşun kış dönemini Türkiye'de geçiren bir tür olduğun söyleyen Sönmez, "Daha sonra da üreme bölgeleri olan Norveç, İsveç veya Kanada’nın kıyılarına giderler. Sinop bölgesinde 20-25 tane kuş ölümünden bahsediliyor, Samsun’da da bir grup kara gerdanlı dalgıcın ölümünden bahsediliyor. Bu kuşların ölüm nedenlerine şu anda bir şey söylemek imkansız” diye konuştu.

VİRÜS ŞÜPHESİ VAR

Dr. Sönmez, geçen yıllarda Kanada bölgesinde bu türlerin Batı Nil virüsüne yakalandıklarını, yeniden bir virüs tablosuyla karşılaşma ihtimali olduklarını söyledi. Sönmez, “Açlık olabilir ilk etapta aklımıza gelen veya Batı Nil virüsü dediğimiz bir virüs var bu birkaç yıl önce Kanada’nın kıyılarında kara gerdanlı dalgıçların bir kısmında bulunmuş, onun nedeni olabilir. Balıkçı ağlarına takılmış olabilir ama düşük bir ihtimal. Onun için virütik, bakteriyolojik veya toksikolojik testlerin öncelikle yapılması gerekiyor net bir karar verebilmek için” şeklinde konuştu.

BULAŞICI OLABİLİR KESİNLİKLE DOKUNMAYIN

Sönmez, bulaşıcı virüs ihtimali olabileceğinden vatandaşlara kesinlikle dokunmamaları gerektiğini dile getirdi. “Milli Parklar ya da yetkili kişilere haber versinler, o kişiler zaten gerekli kıyafetleri giyip toplayacaktır. Kesinlikle çıplak elle dokunulmasın” dedi.

Karadeniz’deki Rus savaş gemisi dünya gündeminde! Batmadan önceki son görüntüleri sızdı Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişimi 54 gündür devam ediyor. Rusya’nın Karadeniz Filosu’nun amiral gemisi Moskva’yı 13 Nisan’da batmasının görüntüleri ortaya çıktı. Moskva’nın batma görüntüleri kısa sürede dünya gündemine oturdu.