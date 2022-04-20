Türkiye Gazetesi

Gazi Caddesi'nde arkadaşlarıyla birlikte yürüyen İrem A., bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Genç kızın arkadaşları 112 sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen İrem A., hayatını kaybetti.

ACI HABERİ ALAN HASTANEYE KOŞTU

Genç kızın ölüm haberini alan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Ali Osman Öztürk ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi alırken üzücü haberi duyan genç kızın arkadaşları ve Hitit Üniversitesi öğrencileri de hastaneye koştu.

İrem A.'nın cenazesinin memleketi Muş'a gönderileceği öğrenildi.

Aniden fenalaşan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kocaeli'nin Derince ilçesinde arkadaşlarıyla evinin bahçesinde sohbet ederken fenalaşan 19 yaşındaki genç, hayatını kaybetti. 19 yaşındaki gencin ölüm sebebinin otopsi incelemesinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Düğünde fenalaşan çocuk hayatını kaybetti Antalya’da ailesiyle birlikte gittiği düğünde fenalaşan 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.