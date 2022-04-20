Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde geçtiğimiz Cuma gününden beri kayıplara karışan hemşire Muhammet Aslan'ın ailesi bugün gelen haberle yıkıldı. Talihsiz gencin cesedi Sultangazi Kent Ormanı'nda bulundu. Olay sonrası kameraların karşısına geçen amca Sinan Aslan herkesi uyardı.

CESEDİ SULTANGAZİ KENT ORMANINDA BULUNDU

Sultangazi'de 6 gündür ailesinin haber alamadığı ve son olarak Sultangazi Kent Ormanı'nda görüldüğüm ortaya çıkan hemşire Muhammet Aslan'ı bulmak için çok sayıda ekip harekete geçti. Sultangazi Kent Ormanı ile Alibey Barajı'ndaki arama çalışmalarına Özel Harekat, Polis Arama Kurtarma (PAK), Çevik Kuvvet ve Sualtı ekipleri katıldı. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarına havadan polis helikopteri ve dron ile de destek verildi. Ekipler, Sultangazi Kent Ormanı'ndaki arama çalışmaları sırasında Muhammet Aslan'ın cesedini buldu.

İNTİHAR ÜZERİNDE DURULUYOR

Cenazeyi inceleyen ekipler, Aslan’ın intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor. Haberi alınca olay yerine gelen Muhammet Aslan'ın amcası Sinan Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeğenini 6 gündür aradıklarını ancak bir sonuç elde edemediklerini söyledi.

"SANAL OYUNLAR İŞİ NEREYE GETİRİYOR"

Yeğeninin internet üzerinden bahis oynadığına ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine de Aslan, ”Canımız yanıyor. Diğer ailelerin canının yanmasını istemiyorum. Burada ailelere çok iş düşüyor. Sanal oyunlar işi nereye getiriyor, görüyorsunuz. Bunları örtbas etmemek lazım.” dedi.

Muhammet Aslan'ın cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Müge Anlı'da aranıyordu! Hemşire Muhammet'in cesedi bulundu Ailesinin Müge Anlı'ya çıkarak aradığı oğlu Muhammet'ten acı haber geldi. Ekipler 6 saatlik arama sonucunda hemşire Muhammet Aslan'ın cesedine ulaştı. Aslan üzerinde iş kıyafetleri ile bulundu.

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