Türkiye Gazetesi

Behzat Bulvarında gece saatlerinde çöp toplayan Tokat Belediyesi temizlik görevlileri hafriyat çuvallarının arasında üzerinde kablolar ve dinamite benzer düzeneği fark etti.

Temizlik işçilerinin polise haber vermesi üzerine ekipler alarma geçti.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları çevreden uzaklaştırırken, yol trafiğe kapatıldı.

Bomba imha uzmanı ekip özel kıyafetini giyerek müdahalede bulundu.

SAAT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bir süre inceleme yapan bomba imha uzmanı düzeneğin alışveriş sitelerinde satılan "dinamit" görünümlü saat olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından güvenlik şeridi kaldırılarak yol araç ve yaya trafiğine açıldı.

Bir iş yerinde yapılan tadilat çalışmaları sırasında “dinamit" görünümlü saatin yanlışlıkla çöpe atıldığı öğrenildi.,

Kocaeli'deki metro inşaatında dinamit patladı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kazı çalışmaları sırasında kontrolsüz şekilde patlatılan dinamit ortalığı savaş alanına çevirdi. İlk belirlemelere göre bir kişi yaralandı.

Fabrikada dinamit patladı, 2 işçinin durumu ağır Bursa İnegöl'de bir fabrika inşaatında kaya kırma işlemi sırasında dinamit patladı, olayda 2 işçi ağır yaralandı.